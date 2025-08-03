Штурм про Диброва: ему нравятся очень юные девушки, выбирает тех, кто поглупее да помоложе

Наталья Штурм раскритиковала Диброва за выбор молодых партнёрш на фоне развода

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм, знакомая с Дмитрием Дибровым много лет, отреагировала на новость о его разводе с супругой Полиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дибров

В комментарии для Teleprogramma.pro она отказалась жалеть телеведущего, напомнив о его склонности к молодым спутницам.

"Дмитрий — мужчина энциклопедических знаний, интеллигентный. Но у него особенность: ему нравятся очень юные девушки. Женщины, способные оценить его ум, ему неинтересны. Выбирает тех, кто "поглупее да помоложе"", — заявила Штурм.

Певица выразила недоумение внезапностью развода, учитывая недавние события в семье предполагаемого любовника Полины Дибровой: "Ребёнку всего годик, а месяц назад он публично признавался жене в любви! Что случилось? Не иначе "ростовский приворот". Серьёзно — всем нужно подумать".

Штурм также осудила возможную измену в близком кругу, назвав ситуацию типичной для элиты: "Бросить жену с шестью детьми? Это за гранью. Да ещё с подругой… Эх, так по-рублёвски!". Её реплика прозвучала на фоне слухов о связи Полины с бизнесменом из Ростова-на-Дону.

Сам Дибров, находящийся в Испании, воздерживается от комментариев. Полина обещает дать пояснения после 10 августа.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.



Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица, писательница и фотомодель; наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман».



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