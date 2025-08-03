Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как замедлить старение кожи: правила ухода, которые действительно работают
Кинологи объяснили, как приучить собаку спать на своём месте
Почему солнце в городе разрушает кожу сильнее — объяснение дерматологов
Орбан: Вышеградская группа остановит безумные идеи ЕС по бюджету
Исследования показывают: охота человека ускорила исчезновение мамонтов
Утопления в Греции: печальная статистика и 10 правил безопасности
Лариса Гузеева рассказала о непринятии себя и фотошопе
Кулинарные технологи объяснили, почему сваренные яйца плохо очищаются
В Москве в первом полугодии 2025 года открыли один отель на 228 номеров

Штурм про Диброва: ему нравятся очень юные девушки, выбирает тех, кто поглупее да помоложе

Наталья Штурм раскритиковала Диброва за выбор молодых партнёрш на фоне развода
1:23
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм, знакомая с Дмитрием Дибровым много лет, отреагировала на новость о его разводе с супругой Полиной.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

В комментарии для Teleprogramma.pro она отказалась жалеть телеведущего, напомнив о его склонности к молодым спутницам.

"Дмитрий — мужчина энциклопедических знаний, интеллигентный. Но у него особенность: ему нравятся очень юные девушки. Женщины, способные оценить его ум, ему неинтересны. Выбирает тех, кто "поглупее да помоложе"", — заявила Штурм.

Певица выразила недоумение внезапностью развода, учитывая недавние события в семье предполагаемого любовника Полины Дибровой: "Ребёнку всего годик, а месяц назад он публично признавался жене в любви! Что случилось? Не иначе "ростовский приворот". Серьёзно — всем нужно подумать".

Штурм также осудила возможную измену в близком кругу, назвав ситуацию типичной для элиты: "Бросить жену с шестью детьми? Это за гранью. Да ещё с подругой… Эх, так по-рублёвски!". Её реплика прозвучала на фоне слухов о связи Полины с бизнесменом из Ростова-на-Дону.

Сам Дибров, находящийся в Испании, воздерживается от комментариев. Полина обещает дать пояснения после 10 августа.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица, писательница и фотомодель; наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман». 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Экономика и бизнес
Бразилия прекратила поставки нефти в США Аудио 
Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе
Домашние животные
Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе Аудио 
Популярное
Пресноводный монстр весом 300 кг: рыба, которая выходит на сушу

Арапайма — это не просто гигантская рыба Амазонки, но и хранитель древних мифов. Узнайте о её потрясающих способностях и истории выживания.

Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Этот океанский гигант имеет 9 мозгов, охотится на акул ночью и может вырасти до размеров автобуса
Историческая сенсация: Те-Каб-Чаак и его гробница ставят под сомнение всё, что мы знали о майя
Кошка уехала, а сердце осталось с вами: что происходит с животным после смены семьи
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Двигатель страдает каждое утро — и вы даже не замечаете: 5 привычек, которые его добивают
Свет пробил атмосферу ада: чужая планета выдала эффект, который бывает только на Земле
На МКС вырастили то, что на Земле почти невозможно получить — и это изменит медицину
На МКС вырастили то, что на Земле почти невозможно получить — и это изменит медицину
Последние материалы
Исследования показывают: охота человека ускорила исчезновение мамонтов
Утопления в Греции: печальная статистика и 10 правил безопасности
Лариса Гузеева рассказала о непринятии себя и фотошопе
Кулинарные технологи объяснили, почему сваренные яйца плохо очищаются
В Москве в первом полугодии 2025 года открыли один отель на 228 номеров
Висцеральный жир повышает риск диабета, рака и деменции — нутрициологи
Разработан биоразлагаемый пластик на основе целлюлозных волокон
Милан вне туристических троп: вилла, которую стоит открыть заново
Сбежавший из России Михаил Шац* удивил ответом о Петербурге: детали
Как солнце и соль разрушают волосы летом — рекомендации трихолога
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.