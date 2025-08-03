Тюремный привет из Израиля: Шац* удивил выбором места в Петербурге

Юморист Михаил Шац* опубликовал провокационный ответ в Instagram** на вопрос подписчика о первом месте для посещения в Петербурге. Скриншот удалённого Stories распространяет Telegram-канал "Хуже и не скажешь".
На реплику "Куда бы в первую очередь отправился в Питере?" Шац указал геолокацию ФКУ СИЗО-1 "Кресты", сопроводив её фото знаменитой тюрьмы. Пост носил ироничный характер, но быстро исчез из доступа.
Напомним, Шац покинул Россию после начала СВО, осудив действия властей. С 2022 года он проживает в Израиле, гражданство которого получил ранее.
В сентябре 2022 года Минюст РФ внёс Шаца в реестр иноагентов.
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** соцсеть Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Михаи́л Григо́рьевич Шац (род. 7 июня 1965, Ленинград, СССР) — советский и российский телеведущий, шоумен, юморист, стендап-комик, актёр театра, кино и дубляжа, общественный деятель, ютубер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Арапайма — это не просто гигантская рыба Амазонки, но и хранитель древних мифов. Узнайте о её потрясающих способностях и истории выживания.