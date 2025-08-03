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Тюремный привет из Израиля: Шац* удивил выбором места в Петербурге

Сбежавший из России Михаил Шац* удивил ответом о Петербурге: детали
1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист Михаил Шац* опубликовал провокационный ответ в Instagram** на вопрос подписчика о первом месте для посещения в Петербурге. Скриншот удалённого Stories распространяет Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Михаил Шац
Фото: commons.wikimedia.org by Дедасаша, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Михаил Шац

На реплику "Куда бы в первую очередь отправился в Питере?" Шац указал геолокацию ФКУ СИЗО-1 "Кресты", сопроводив её фото знаменитой тюрьмы. Пост носил ироничный характер, но быстро исчез из доступа.

Напомним, Шац покинул Россию после начала СВО, осудив действия властей. С 2022 года он проживает в Израиле, гражданство которого получил ранее.

В сентябре 2022 года Минюст РФ внёс Шаца в реестр иноагентов. 

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** соцсеть Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Уточнения

Михаи́л Григо́рьевич Шац (род. 7 июня 1965, Ленинград, СССР) — советский и российский телеведущий, шоумен, юморист, стендап-комик, актёр театра, кино и дубляжа, общественный деятель, ютубер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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