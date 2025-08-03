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Сын легенды The Rolling Stones раскрыл тайну последних минут отца

Последние минуты жизни Флако Хименеса: откровение сына раскрывает тайну
1:03
Шоу-бизнес » Зарубежный

Артуро Хименес, сын прославленного саксофониста группы The Rolling Stones Леонардо "Флако" Хименеса, поделился личным откровением о последних минутах жизни отца. 

Траурные свечи
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Траурные свечи

По словам Артуро, последней фразой легендарного музыканта стали простые, но проникновенные слова: "Я устал". Как пишет, The San Antonio Express News эта краткая фраза прозвучала перед его уходом.

Леонардо Хименес, шестикратный обладатель премии "Грэмми", ушёл из жизни 2 августа. Ему было 86 лет.

Музыкант провёл свои последние часы в кругу близких, скончавшись в окружении семьи. Его состояние вызывало опасения уже несколько месяцев. Ранее Хименес был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья.

Новость о смерти выдающегося инструменталиста глубоко опечалила поклонников по всему миру. Его вклад в музыку The Rolling Stones и мировую культуру остаётся неоценимым.

Уточнения

The Rolling Stones («Роллинг Стоунз», МФА: [ˈrəʊ.lɪŋ stəʊnz]; букв. с англ. «катящиеся камни», идиоматический перевод — «вольные странники» или «бродяги») — британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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