Артуро Хименес, сын прославленного саксофониста группы The Rolling Stones Леонардо "Флако" Хименеса, поделился личным откровением о последних минутах жизни отца.
По словам Артуро, последней фразой легендарного музыканта стали простые, но проникновенные слова: "Я устал". Как пишет, The San Antonio Express News эта краткая фраза прозвучала перед его уходом.
Леонардо Хименес, шестикратный обладатель премии "Грэмми", ушёл из жизни 2 августа. Ему было 86 лет.
Музыкант провёл свои последние часы в кругу близких, скончавшись в окружении семьи. Его состояние вызывало опасения уже несколько месяцев. Ранее Хименес был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья.
Новость о смерти выдающегося инструменталиста глубоко опечалила поклонников по всему миру. Его вклад в музыку The Rolling Stones и мировую культуру остаётся неоценимым.
The Rolling Stones («Роллинг Стоунз», МФА: [ˈrəʊ.lɪŋ stəʊnz]; букв. с англ. «катящиеся камни», идиоматический перевод — «вольные странники» или «бродяги») — британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles.
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