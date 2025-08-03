Мечта Медведевой: кого фигуристка хочет видеть в кресле гостя своего шоу

Медведева назвала Ваню Дмитриенко желанным гостем для интервью

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева обозначила приоритеты для своего шоу "БеС Комментариев".

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгения Медведева

В интервью Sport24 фигуристка назвала певца Вана Дмитриенко главным желаемым собеседником.

"Мне интересна эволюция его музыкальной карьеры. Он меняется как артист", — пояснила Медведева.

Параллельно она заявила о мечте взять интервью у хоккеиста Александра Овечкина, назвав его "легендой", но признав сложность задачи: "Пойду с удочкой".

Ведущая анонсировала ближайший выпуск с продюсером Яной Рудковской, пообещав "максимально откровенное" обсуждение с "перчинкой". Проект продолжит фокусироваться на диалогах с медийными персонами после летней паузы.

Уточнения

Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.



Ива́н Ви́кторович (Ва́ня) Дмитрие́нко (род. 25 октября 2005, Красноярск, Россия) — российский певец, актёр кино, получивший раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер».



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