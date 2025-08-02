Очень не хватает: Ревва раскрыл, чего лишился после закрытия шоу Урганта

Ревва признался в тоске по Вечернему Урганту и общению с Ургантом

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Александр Ревва публично выразил ностальгию по эпохе "Вечернего Урганта".

Фото: commons.wikimedia.org by Бутко Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Александр Ревва на концерте в Донецке 6 июня 2010 года 026

В беседе с журналистом Кареном Адамяном артист заявил: "Мне не хватает шоу. Очень не хватает общения в кадре с этим ведущим".

Ревва подчеркнул глубочайшее уважение к Урганту, назвав его "одним из величайших артистов". Несмотря на прекращение профессионального сотрудничества, приятельские отношения сохраняются: "Мы поддерживаем контакт вне эфиров".

Признание комика прозвучало на фоне недавнего заявления Ксении Собчак о "любви к Урганту". Журналистка ранее отмечала, что ей "нравится всё, что делает Иван".

Ревва, как частый гость закрытой программы, акцентировал уникальность творческой атмосферы проекта.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.



Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк, Украинская ССР, СССР), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.



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