Поцелуи и объятия: 62-летнего Лепса застукали на прогулке с 19-летней невестой

62-летний Григорий Лепс отправился на романтическую прогулку с 19-летней невестой

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62-летний Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба намеренно демонстрируют близость, опровергая слухи о "договорных" отношениях.

Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ григорий лепс

Новое видео от Telegram-канала "Звездач" запечатлело пару во время прогулки: певец крепко обнимает возлюбленную, целует её, а Киба в ответ сжимает его руку.

Ранее девушка в интервью раскрыла сложности выбора подарков для Лепса. Из-за увлечения певца коллекционированием ей приходится искать редкие предметы: "Ищу дорогие картины, иконы, дизайнерскую посуду. Для него это важно".

Публичные жесты пары стали ответом на волну скепсиса в соцсетях. Некоторые пользователи утверждали, что роман — пиар-ход, особенно учитывая 43-летнюю разницу в возрасте. Однако регулярные совместные появления и откровенные кадры постепенно меняют общественное мнение.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.



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