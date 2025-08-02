Раскрыт секрет провального тура Тимберлейка: виной всему серьёзная болезнь – подробности

Тяжёлые испытания Джастина Тимберлейка: как болезнь Лайма повлияла на его тур

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Джастин Тимберлейк шокировал поклонников откровением о серьёзном заболевании. 44-летний артист сообщил, что весь период недавнего мирового турне Forget Tomorrow боролся с болезнью Лайма.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джастин Тимберлейк

В посте в социальной сети Тимберлейк пояснил, что не ищет сочувствия, но хочет пролить свет на свои испытания.

"За кулисами я жил с постоянной изнуряющей болью. Каждое выступление требовало невероятных усилий", — написал певец.

Он обратился к тем, кто сталкивался с болезнью, понимая их физические и моральные страдания.

Диагноз стал ответом на вопросы о снижении энергии на сцене, которые задавали и фанаты, и критики. Тимберлейк признался, что был ошеломлен диагнозом, но он объяснил мучительные симптомы: беспричинную усталость, нервные боли и ухудшение самочувствия.

Несмотря на тяжёлое состояние, артист отказался отменять тур.

"Радость от концертов перевешивала физический стресс. Я рад, что не сдался", — подчеркнул он.

Болезнь Лайма, переносимая клещами, в запущенной форме поражает нервную систему и суставы, часто маскируясь под простуду.

Признание Тимберлейка вызвало волну поддержки в соцсетях. Многие отметили его мужество и важность освещения проблем со здоровьем публичными фигурами. Тур завершился 29 июня в Чикаго.

Уточнения

Джа́стин Рэ́ндалл Ти́мберлейк (англ. Justin Randall Timberlake; род. 31 января 1981, Мемфис, Теннесси) — американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр.



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