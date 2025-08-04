Почему Александр Ревва сказал нет главному креслу КВН: редкое признание

Александр Ревва поделился интересной деталью из своей биографии. В интервью проекту "Макарена", запись которого можно найти во "ВКонтакте", он рассказал, что однажды ему поступило предложение возглавить игру "Клуба весёлых и находчивых", ведь его карьера началась именно с выступлений в КВН.
Это предложение пришло в то время, когда у руля КВН ещё стоял бессменный руководитель Александр Масляков-старший. Ревва признался, что не смог пойти на такой шаг, хоть и был искренне рад предложению.
"Я сказал: "Для меня это большая ответственность, я не смогу". Для меня это была большая честь, но я, к сожалению, отказался", — добавил шоумен.
Причиной такого решения, по словам Александра, стало его глубокое убеждение, что роль ведущего КВН может исполнять только Александр Масляков. Он считал, что никто другой не сможет справиться с этой задачей так же успешно, как основатель и многолетний руководитель легендарного клуба.
Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк, Украинская ССР, СССР), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.
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