Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне все чаще выбирают гастрономические маршруты для летнего отпуска
КП: Путин считает визит Уиткоффа не попыткой мира, а давлением на Москву
Бардачок автомобиля можно использовать для охлаждения продуктов в жару
В Госдуме заявили, что встреча с Путина с Зеленским возможна при соблюдении ряда условий
Гниение лука и чеснока связано с нарушением севооборота и избытком влаги
Какие мышцы работают при отжиманиях на брусьях и как улучшить результаты
Российские поклонники Лопес возмущены хаотичной организацией концерта в Ереване
Кошкам необходим животный белок — организм не усваивает растительную пищу
Названы косметические товары, которые нельзя заказывать онлайн

Почему Александр Ревва сказал нет главному креслу КВН: редкое признание

Ревва мог заменить Маслякова в КВН: раскрыта неожиданная причина отказа
1:03
Шоу-бизнес

Александр Ревва поделился интересной деталью из своей биографии. В интервью проекту "Макарена", запись которого можно найти во "ВКонтакте", он рассказал, что однажды ему поступило предложение возглавить игру "Клуба весёлых и находчивых", ведь его карьера началась именно с выступлений в КВН.

Юморист Александр Ревва
Фото: "File:Aleksandr Revva in Kaliningrad 2017-08-14 (03).jpg" by Alexandr Podgorchuk/Klops.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юморист Александр Ревва

Это предложение пришло в то время, когда у руля КВН ещё стоял бессменный руководитель Александр Масляков-старший. Ревва признался, что не смог пойти на такой шаг, хоть и был искренне рад предложению.

"Я сказал: "Для меня это большая ответственность, я не смогу". Для меня это была большая честь, но я, к сожалению, отказался", — добавил шоумен.

Причиной такого решения, по словам Александра, стало его глубокое убеждение, что роль ведущего КВН может исполнять только Александр Масляков. Он считал, что никто другой не сможет справиться с этой задачей так же успешно, как основатель и многолетний руководитель легендарного клуба.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк, Украинская ССР, СССР), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Новости спорта
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир Аудио 
Рецепт консервированных баклажанов с томатами на зиму
Еда и рецепты
Рецепт консервированных баклажанов с томатами на зиму Аудио 
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Домашние животные
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Последние материалы
Упражнения на ноги без приседаний порекомендовали тренеры: выпады, гакк и разгибания в тренажёре
Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве
Четырёхдневная война между Таиландом и Камбоджей завершилась при посредничестве Малайзии — комментарий Дарьи Митиной
Лучшие курорты Коста-Дорада: Салоу, Таррагона и Калафель, по мнению гидов
Американская мечта в украинской пыли: зачем Германия спешит с ПВО
Газпромбанк запустил акцию Выгодное комбо для малого и среднего бизнеса
Жара в машине: почему нельзя оставлять зажигалки, аэрозоли и сладости
Салат Ленивая шаурма готовят с курицей, капустой и пикантным соусом
100 миллионов на свадьбу: сын главы РМК устроил самое роскошное торжество
Как менструальный цикл влияет на кожу и что с этим делать: фаза за фазой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.