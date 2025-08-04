Мальдивский антирелакс: Дима Билан разочарован отпуском — вот что произошло

Дима Билан отправился на отдых, о котором давно мечтал. Его выбор пал на Мальдивы, тропический рай, который обычно ассоциируется с идеальной погодой, однако реальность оказалась иной. Вместо солнечных дней и лазурного моря Диму встретил настоящий шторм.
Певец поделился этим курьёзным моментом со своими подписчиками, опубликовав видео. На нём он наглядно продемонстрировал разницу между рекламными изображениями Мальдив и тем, что ему пришлось пережить. В ролике Дима предстаёт промокшим до нитки, но с характерной для него иронией.
"Ожидание/реальность", — подписал он, добавив шутливое замечание о сохранности техники.
Фанаты артиста с пониманием отнеслись к его ситуации. В комментариях они поддержали Диму, выражая сочувствие и подшучивая над капризами погоды. Некоторые даже в шутку потребовали от Мальдив официальных извинений за испорченный отдых. Поклонники отметили, что даже в такую погоду Дима сохраняет позитивный настрой, а ливень на Мальдивах, по их мнению, ощущается по-особенному.
Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).
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