Лолита Милявская готовит революцию в мире бабушек: её подход к внукам вас удивит

Лолита Милявская поделилась планами на роль бабушки: работа, няни и образование

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась своими планами на будущее, связанными с ролью бабушки. Артистка призналась, что уже мечтает о внуках, но при этом подчеркнула, что не собирается становиться классической "домашней" бабушкой, которая полностью посвящает себя уходу за младенцем.

Фото: commons.wikimedia.org by Sefer azeri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лолита

В интервью для подкаста "Нового радио" "НеДудь" 61-летняя Лолита заявила, что не планирует оставлять свою карьеру после рождения внука. По её словам, она намерена продолжать активно работать и зарабатывать, чтобы иметь возможность обеспечивать внука всем необходимым, включая оплату нянь и его будущее образование. Певица считает, что ей комфортнее будет оплачивать услуги ночных нянь, чем самой жертвовать своим сном.

"Я из тех бабушек, которые будут по-прежнему зарабатывать на няню, потом на обучение", — пояснила Лолита.

Тем не менее, певица не собирается полностью отказываться от проявления нежности и участия в жизни внука. Она планирует проводить с ним время, гулять и наслаждаться моментами общения.

Стоит отметить, что у Лолиты есть единственная дочь, 26-летняя Ева, которая проживает в Болгарии. Певица поддерживает тесные отношения с наследницей и старается как можно чаще видеться с ней.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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