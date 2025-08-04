Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Mitsubishi делает ставку на морепродукты: $205 млн на усиление бизнеса
Томатная смола помогает растению заживить повреждения и защищает от инфекций
Фитнес-тренер назвал главные причины жира в области талии
Лигурия без толпы: это место недалеко от Генуи туристы пока не заметили
Чудеса из морозильника: домашнее мороженое для всей семьи
Где искать жизнь во Вселенной: космические лучи могут скрывать тайну жизни в недрах планет
4 грязных места в отеле: как защитить себя от микробов во время отдыха
Приготовление яиц в мультиварке увеличивает риск сальмонеллы — эксперты
Ультрафиолет и плотная косметика вызывают прыщи летом, предупреждают дерматологи

Лолита Милявская готовит революцию в мире бабушек: её подход к внукам вас удивит

Лолита Милявская поделилась планами на роль бабушки: работа, няни и образование
1:21
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась своими планами на будущее, связанными с ролью бабушки. Артистка призналась, что уже мечтает о внуках, но при этом подчеркнула, что не собирается становиться классической "домашней" бабушкой, которая полностью посвящает себя уходу за младенцем.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by Sefer azeri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лолита

В интервью для подкаста "Нового радио" "НеДудь" 61-летняя Лолита заявила, что не планирует оставлять свою карьеру после рождения внука. По её словам, она намерена продолжать активно работать и зарабатывать, чтобы иметь возможность обеспечивать внука всем необходимым, включая оплату нянь и его будущее образование. Певица считает, что ей комфортнее будет оплачивать услуги ночных нянь, чем самой жертвовать своим сном.

"Я из тех бабушек, которые будут по-прежнему зарабатывать на няню, потом на обучение", — пояснила Лолита.

Тем не менее, певица не собирается полностью отказываться от проявления нежности и участия в жизни внука. Она планирует проводить с ним время, гулять и наслаждаться моментами общения.

Стоит отметить, что у Лолиты есть единственная дочь, 26-летняя Ева, которая проживает в Болгарии. Певица поддерживает тесные отношения с наследницей и старается как можно чаще видеться с ней.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Новости спорта
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов Аудио 
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки
Домашние животные
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Последние материалы
Mitsubishi делает ставку на морепродукты: $205 млн на усиление бизнеса
Томатная смола помогает растению заживить повреждения и защищает от инфекций
Фитнес-тренер назвал главные причины жира в области талии
Лигурия без толпы: это место недалеко от Генуи туристы пока не заметили
Чудеса из морозильника: домашнее мороженое для всей семьи
Где искать жизнь во Вселенной: космические лучи могут скрывать тайну жизни в недрах планет
4 грязных места в отеле: как защитить себя от микробов во время отдыха
Приготовление яиц в мультиварке увеличивает риск сальмонеллы — эксперты
Ультрафиолет и плотная косметика вызывают прыщи летом, предупреждают дерматологи
В жару у питомцев может случиться тепловой удар — что делать и чего избегать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.