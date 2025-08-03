Дворняжка в роскошном доме: как предательство сломало жизнь Диброва и что он чувствует теперь

Предательство в высшем свете: как Дмитрий Дибров переживает измену жены

1:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В светской тусовке разгорелся нешуточный скандал, в центре которого оказался известный телеведущий Дмитрий Дибров. По сообщениям прессы, его супруга, 36-летняя Полина, увлеклась женатым бизнесменом Романом Товстиком. Примечательно, что Товстик является близким другом семьи Дибровых и воспитывает шестерых детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дибров

Источники, близкие к телеведущему, утверждают, что Дмитрий узнал об измене примерно месяц назад и тяжело переживает этот факт. По слухам, отношения Полины с Романом развивались тайно, в арендованной квартире, расположенной неподалёку от семейного дома Дибровых, что, как предполагается, было сделано специально для встреч с любовником.

Друзья Диброва не скрывают, что он глубоко потрясён предательством. Сам Дмитрий пока воздерживается от комментариев, но его окружение уверяет, что он находится в состоянии шока. Говорят, что Дибров был абсолютно уверен в верности Полины, щедро обеспечивая её всем необходимым, включая путешествия, услуги тренеров и даже пластические операции.

В кругах, близких к звёздному миру, ситуация вызвала бурное обсуждение. Некоторые знакомые телеведущего открыто обвиняют Полину в неблагодарности и наделяют её самыми жёсткими эпитетами, сравнивая с кусачей собакой.

"Полю называют дворняжкой — её взяли в дом, дали родословную, а она кусается. Вот прям так жёстко говорят", — пишет kp.ru.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024).



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