Настя Ивлеева отказалась принимать странный подарок мужа: вот почему она так поступила

Блогер Настя Ивлеева предпочла закопать в землю странный подарок мужа, телеведущего и фермера Филиппа Бегака.
Настя Ивлеева поделилась кадрами с фермерских будней с супругом.
Романтик Филипп Бегак протянул жене необычный подарок. Он слепил ей сердечко из глины.
Блогер предпочла не принимать такой своеобразный презент. Она выкрутилась тем, что предложила закопать сердечко в грядках, чтобы оно "согревало" их в земле.
Настя объяснила своё пренебрежение.
"Мне 34 года. Ну какое сердечко из глины?!" — высказалась Ивлеева на камеру, однако в лицо предпочла не обижать мужа, который хотел сделать ей приятное.
Свои деревенские приключения она описала слова "честное реалити о жизни молодой семьи на ферме".
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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