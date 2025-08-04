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Настя Ивлеева отказалась принимать странный подарок мужа: вот почему она так поступила

Насте Ивлеевой не понравился своеобразный подарок мужа
0:52
Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева предпочла закопать в землю странный подарок мужа, телеведущего и фермера Филиппа Бегака.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: ВК-аккаунт Насти Ивлеевой by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева поделилась кадрами с фермерских будней с супругом.

Романтик Филипп Бегак протянул жене необычный подарок. Он слепил ей сердечко из глины.

Блогер предпочла не принимать такой своеобразный презент. Она выкрутилась тем, что предложила закопать сердечко в грядках, чтобы оно "согревало" их в земле.

Настя объяснила своё пренебрежение.

"Мне 34 года. Ну какое сердечко из глины?!" — высказалась Ивлеева на камеру, однако в лицо предпочла не обижать мужа, который хотел сделать ей приятное.

Свои деревенские приключения она описала слова "честное реалити о жизни молодой семьи на ферме".

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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