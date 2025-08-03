Марго Овсянникова застала Баскова врасплох: история, от которой краснеют оба!

Марго Овсянникова рассказала о конфузе с Николаем Басковым в гримёрке

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Марго Овсянникова поделилась забавным случаем из своей карьеры, связанным с Николаем Басковым.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Николай Басков

Как рассказала артистка в шоу "Алёна, блин!", однажды ей срочно понадобилось воспользоваться уборной. У неё не было другой возможности, кроме как забежать в гримёрку к Николаю Баскову, который в тот момент находился в другом месте. Пока Марго была в туалете, певец вернулся в гримёрку, не подозревая о присутствии кого-либо ещё. Он начал распеваться и заниматься своими личными делами. В этот момент Марго вышла из туалета, застав Баскова врасплох.

Этот инцидент вызвал у певицы сильное смущение. Позже она поделилась этой историей с Филиппом Киркоровым, и они вместе посмеялись над произошедшим.

"Ситуация была ужасная на самом деле", — призналась Марго, описывая свои эмоции.

Она также отметила, что Николай Басков поступил очень тактично, предложив выйти, чтобы не создавать ещё больше неловкости, или остаться, если ей так будет комфортнее.

Уточнения

Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.



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