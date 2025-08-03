Гузеева без прикрас: звезда раскрыла, что её пугает в собственном отражении

Лариса Гузеева рассказала о непринятии себя и фотошопе

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лариса Гузеева недавно украсила обложку популярного глянцевого журнала, продемонстрировав публике совершенно новые, непривычные для неё образы. Этот смелый шаг вызвал бурю восторга среди её многочисленных поклонников.

Фото: commons.wikimedia.org by Guzeeva-kremlin.jpeg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Гузеева

Однако, как выяснилось из интервью звезды изданию "Собака.ru", сама Лариса не разделяет общего восхищения своей внешностью. Она призналась, что каждое утро, глядя на себя в зеркало, испытывает дискомфорт.

"Мне тяжело. Мне некрасиво то, что я вижу в зеркале с утра. В сетях себя безбожно фотошоплю, всё убираю. А почему нет? Это моё личное дело. Я беру пальчик, беру программу, всё стираю", — поделилась телеведущая.

Более того, Лариса Гузеева призналась, что старость её совсем не радует и она всерьёз рассматривает возможность обращения к пластическим хирургам. Она размышляет о переменах, откладывая их на потом. При этом звезда подчёркивает, что её мотивация не связана с необходимостью соответствовать чьим-то ожиданиям или удерживать внимание молодого партнёра.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).



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