Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как замедлить старение кожи: правила ухода, которые действительно работают
Кинологи объяснили, как приучить собаку спать на своём месте
Почему солнце в городе разрушает кожу сильнее — объяснение дерматологов
Орбан: Вышеградская группа остановит безумные идеи ЕС по бюджету
Наталья Штурм раскритиковала Диброва за выбор молодых партнёрш на фоне развода
Исследования показывают: охота человека ускорила исчезновение мамонтов
Утопления в Греции: печальная статистика и 10 правил безопасности
Кулинарные технологи объяснили, почему сваренные яйца плохо очищаются
В Москве в первом полугодии 2025 года открыли один отель на 228 номеров

Гузеева без прикрас: звезда раскрыла, что её пугает в собственном отражении

Лариса Гузеева рассказала о непринятии себя и фотошопе
1:13
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева недавно украсила обложку популярного глянцевого журнала, продемонстрировав публике совершенно новые, непривычные для неё образы. Этот смелый шаг вызвал бурю восторга среди её многочисленных поклонников.

Лариса Гузеева
Фото: commons.wikimedia.org by Guzeeva-kremlin.jpeg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Гузеева

Однако, как выяснилось из интервью звезды изданию "Собака.ru", сама Лариса не разделяет общего восхищения своей внешностью. Она призналась, что каждое утро, глядя на себя в зеркало, испытывает дискомфорт.

"Мне тяжело. Мне некрасиво то, что я вижу в зеркале с утра. В сетях себя безбожно фотошоплю, всё убираю. А почему нет? Это моё личное дело. Я беру пальчик, беру программу, всё стираю", — поделилась телеведущая.

Более того, Лариса Гузеева призналась, что старость её совсем не радует и она всерьёз рассматривает возможность обращения к пластическим хирургам. Она размышляет о переменах, откладывая их на потом. При этом звезда подчёркивает, что её мотивация не связана с необходимостью соответствовать чьим-то ожиданиям или удерживать внимание молодого партнёра.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе
Домашние животные
Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Ветеринар Анвари: такса, хаски и лабрадор — в списке 10 проблемных пород собак
Домашние животные
Ветеринар Анвари: такса, хаски и лабрадор — в списке 10 проблемных пород собак Аудио 
Популярное
Пресноводный монстр весом 300 кг: рыба, которая выходит на сушу

Арапайма — это не просто гигантская рыба Амазонки, но и хранитель древних мифов. Узнайте о её потрясающих способностях и истории выживания.

Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Этот океанский гигант имеет 9 мозгов, охотится на акул ночью и может вырасти до размеров автобуса
Историческая сенсация: Те-Каб-Чаак и его гробница ставят под сомнение всё, что мы знали о майя
Кошка уехала, а сердце осталось с вами: что происходит с животным после смены семьи
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Двигатель страдает каждое утро — и вы даже не замечаете: 5 привычек, которые его добивают
Свет пробил атмосферу ада: чужая планета выдала эффект, который бывает только на Земле
На МКС вырастили то, что на Земле почти невозможно получить — и это изменит медицину
На МКС вырастили то, что на Земле почти невозможно получить — и это изменит медицину
Последние материалы
Исследования показывают: охота человека ускорила исчезновение мамонтов
Утопления в Греции: печальная статистика и 10 правил безопасности
Лариса Гузеева рассказала о непринятии себя и фотошопе
Кулинарные технологи объяснили, почему сваренные яйца плохо очищаются
В Москве в первом полугодии 2025 года открыли один отель на 228 номеров
Висцеральный жир повышает риск диабета, рака и деменции — нутрициологи
Разработан биоразлагаемый пластик на основе целлюлозных волокон
Милан вне туристических троп: вилла, которую стоит открыть заново
Сбежавший из России Михаил Шац* удивил ответом о Петербурге: детали
Как солнце и соль разрушают волосы летом — рекомендации трихолога
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.