Гузеева без прикрас: звезда раскрыла, что её пугает в собственном отражении

Лариса Гузеева недавно украсила обложку популярного глянцевого журнала, продемонстрировав публике совершенно новые, непривычные для неё образы. Этот смелый шаг вызвал бурю восторга среди её многочисленных поклонников.
Однако, как выяснилось из интервью звезды изданию "Собака.ru", сама Лариса не разделяет общего восхищения своей внешностью. Она призналась, что каждое утро, глядя на себя в зеркало, испытывает дискомфорт.
"Мне тяжело. Мне некрасиво то, что я вижу в зеркале с утра. В сетях себя безбожно фотошоплю, всё убираю. А почему нет? Это моё личное дело. Я беру пальчик, беру программу, всё стираю", — поделилась телеведущая.
Более того, Лариса Гузеева призналась, что старость её совсем не радует и она всерьёз рассматривает возможность обращения к пластическим хирургам. Она размышляет о переменах, откладывая их на потом. При этом звезда подчёркивает, что её мотивация не связана с необходимостью соответствовать чьим-то ожиданиям или удерживать внимание молодого партнёра.
Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).
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