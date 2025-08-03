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Александр Ревва в шоке: мать шантажирует его разоблачением жены — сможет ли он это остановить?

Ревва раскрыл причины разлада с матерью: что стало камнем преткновения?
1:17
Шоу-бизнес

Александр Ревва поделился с YouTube-каналом "Макарена" непростой ситуацией в отношениях с собственной матерью. По словам артиста, конфликт начался после того, как в его жизни появилась супруга Анжелика. Мать, как утверждает Ревва, не смогла принять невестку, называя её проституткой и ставя под сомнение отцовство артиста в отношении их общих детей.

Александр Ревва
Фото: klops.ru by Александр Подгорчук / "Клопс", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Ревва

Ревва предположил, что такое поведение матери может быть связано с эгоцентризмом или нездоровой привязанностью. Несмотря на его попытки убедить мать обратиться за профессиональной помощью, она продолжала негативно высказываться о его жене.

Ситуация усугубилась в 2022 году, когда отец Александра также дал интервью, в котором рассказал о своём отсутствии в жизни сына и дочери. Он упомянул, что впервые связался с Александром в 18 лет и их разговор начался с негативных слов о матери.

После этих событий мать Реввы начала угрожать сыну, обещая прийти на телешоу и раскрыть "правду" о его жене, а также обвиняя его в недостаточной помощи. Артист расценивает такие действия как шантаж, направленный на создание негативного образа его самого.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк, Украинская ССР, СССР), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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