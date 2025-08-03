Кабинет с зеркалами и камин-гриль: заглянем в дом Стаса Михайлова стоимостью в миллиард рублей

Стас Михайлов, кажется, не только покоряет вершины музыкальных чартов, но и устанавливает рекорды в сфере недвижимости. Журнал "7Дней" присвоил его загородному дому на Новорижском шоссе звание самого дорогого среди владений российских знаменитостей. По оценкам экспертов, стоимость этого роскошного поместья достигает внушительной суммы в миллиард рублей, при этом один только земельный участок оценивается в 150 миллионов.
Внутри дома площадью 580 квадратных метров царит атмосфера изысканности и уюта, созданная благодаря стараниям супруги певца Инны Михайловой. Она отдала предпочтение классическому стилю, наполнив интерьер деталями, привезёнными из Италии. Лепнина, кованые лестницы и великолепная люстра из муранского стекла добавляют дому неповторимый шарм.
Сердцем дома является просторная гостиная с камином-грилем, где Стас Михайлов любит проводить время в компании близких. Также в особняке есть личный кабинет певца, оформленный с использованием зеркальных стен.
Стоит отметить, что этот роскошный дом на Новорижском шоссе — лишь часть внушительной коллекции недвижимости Стаса Михайлова. В его собственности также находятся апартаменты в Москве, дом в Сочи, а также виллы в Черногории и Италии.
Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).
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