Дети всему голова: Сябитова призвала Дибровых к одному важному шагу

Сябитова высказалась о разводе Дибровых: молодость взяла верх

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Роза Сябитова высказалась о слухах о разводе Полины и Дмитрия Дибровых, отметив, что не испытывает сожаления по поводу их ситуации. Она призвала пару, если они действительно решат расстаться, сделать это с уважением друг к другу, чтобы минимизировать негативные последствия для их детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Роза Сябитова

Телеведущая подчеркнула, что каждый человек сам выбирает свой путь в жизни. По её словам, в случае с Дибровыми это решение могло быть предсказуемым из-за значительной разницы в возрасте. Роза отметила, что у Дмитрия много детей, а дети, как считает сваха, не появляются на свет без любви, что делает итог отношений Полины и Дмитрия положительным независимо от того, как они завершатся.

Кроме того, Сябитова подчеркнула, что оба родителя должны взять на себя ответственность за благополучие своих детей.

"Молодость взяла верх, такое случается… Детей жалко. Если разводятся, пусть сделают это по-человечески, — сказала Сябитова.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урождённая — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи "Давай поженимся" ("Первый канал").



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