Скандал Vogue: как искусственный интеллект возмутил подписчиков — откровения Ксении Собчак

Подписчики Vogue возмутились публикацией в журнале сгенерированной ИИ модели

2:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о новом скандале из-за нейросетей — подписчики Vogue негодуют по поводу использования на развороте журнала сгенерированной ИИ модели.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зеркальное лето

Ксения Собчак обратила внимание на свежий конфликт вокруг технологий искусственного интеллекта — читатели журнала Vogue были крайне недовольны появлением сгенерированного образа на страницах печатного издания.

Они заявили, что такие журналы внушают дамам совершенно несбыточные представления о красоте. Они боятся, что теперь идеалы внешности станут формировать лица, вообще не существующие в реальности.

Главным инициатором скандала выступил известный бренд Guess, разместив в своем августовском номере фотосессию новой коллекции одежды с участием блондинки, смоделированной искусственно. Подпись внизу страницы сообщала, что данная героиня была создана с помощью технологии ИИ.

Этот случай вызвал бурную реакцию практически у каждого читателя. Пользователи сети раскритиковали подобную практику рекламы, сочтя её бесчеловечной, лишённой разнообразия и способствующей распространению иллюзорных представлений о женской привлекательности. Помимо прочего, многие высказывали беспокойство, что остальные крупные издания последуют этому примеру:

Журнал Vogue, будучи крупнейшим изданием планеты, официально одобрил использование продуктов искусственного интеллекта. Этот поступок задаст тренд остальным СМИ, которые ранее размышляли над подобным решением, но воздерживались от действий ввиду риска вызвать общественное недовольство.

Авторы рекламной кампании убеждены, что их творение вовсе не диктует невозможные эталоны красоты. Основательницы компании Seraphinne Vallora Валентина Гонсалес и Андреа Петреску пояснили в интервью изданию BBC, что созданный ими образ находится в рамках общепринятых стандартов внешности популярных манекенщиц.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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