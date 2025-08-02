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Вика Цыганова в шоке от выступления Филиппа Киркорова: сатанинский* ритуал?

Вика Цыганова приняла сценический номер Киркорова за сатанинский* ритуал
1:04
Шоу-бизнес

Певицу Вику Цыганову ужаснул номер Филиппа Киркорова под песню "Мышь" на фестивале VK Fest.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Вика Цыганова опубликовала в социальных сетях фрагмент выступления Филиппа Киркорова. Напугало певицу оформление номера короля российской эстрады с черепами. Разглядела она на фоне лик дьявола и пентаграммы.

"Безобидная песня или сатанинский* ритуал?" — задалась вопросом Цыганова.

Насторожила артистку и хореография номера. Особенно её удивило то, что подобные выступления Киркоров позволяет себе накануне признания движения сатанизма* экстремистским в России.

"Сегодня сатанисты не носят чёрные одеяния и не славят дьявола открыто. Сатанизм в наши дни — это культ власти, успеха, богатства и вседозволенности", — объяснила исполнительница хита "Русская водка".

* верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его деятельность.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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