Вика Цыганова в шоке от выступления Филиппа Киркорова: сатанинский* ритуал?

Певицу Вику Цыганову ужаснул номер Филиппа Киркорова под песню "Мышь" на фестивале VK Fest.
Вика Цыганова опубликовала в социальных сетях фрагмент выступления Филиппа Киркорова. Напугало певицу оформление номера короля российской эстрады с черепами. Разглядела она на фоне лик дьявола и пентаграммы.
"Безобидная песня или сатанинский* ритуал?" — задалась вопросом Цыганова.
Насторожила артистку и хореография номера. Особенно её удивило то, что подобные выступления Киркоров позволяет себе накануне признания движения сатанизма* экстремистским в России.
"Сегодня сатанисты не носят чёрные одеяния и не славят дьявола открыто. Сатанизм в наши дни — это культ власти, успеха, богатства и вседозволенности", — объяснила исполнительница хита "Русская водка".
* верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его деятельность.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
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