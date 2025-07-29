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Рэпер Гуф открыл душу Розе Сябитовой и разочаровался в бесчеловечной свахе

Рэпер Гуф заявил, что разочаровался при знакомстве с Розой Сябитовой
0:57
Шоу-бизнес

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, поделился своими впечатлениями от общения с телесвахой Розой Сябитовой.

Телеведущая Роза Сябитова
Фото: ВК-аккаунт Розы Сябитовой by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Роза Сябитова

Рэперу Гуфу показалось, что Роза Сябитова вовсе не играет роль в шоу "Давай поженимся!". По его мнению, сваха точно такая же в жизни, как и на скандальной телепередаче.

Ближе познакомиться с Сябитовой Гуфу удалось во время съёмок реалити-шоу в Китае.

Музыкант рассказал Розе Раифовне, что у него за плечами два брака, а она перевела разговор на торгово-покупательские отношения.

"Она говорит: "Да вы как на рынке. Мы сейчас ходим, товар продаем, а вы покупатели, но мы вот не хотим вам продаваться", — рассказал о разговоре с Сябитовой Гуф.

Алексей отметил, что совсем иначе представлял себе телеведущую. Он признался, что в его воображении она рисовалась более человечной.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урождённая — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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