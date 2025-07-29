Азербайджанские зрители возмущены: фестиваль Dream Fest 2025 потерпел фиаско без русских артистов

Азербайджанцы высмеяли музыкальный фестиваль без русских звёзд

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жители Азербайджана подвергли жесткой критике музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 из-за того, что на мероприятии не было заявленных ранее русских артистов, сообщает EADaily,

Фото: commons.wikimedia.org by Nikita Kozyrev, Vladimir Bogdanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Выступление

Администрация фестиваля Dream Fest 2025 приняла решение отказаться от участия известных российских певцов. Соцсети мгновенно наполнились сотнями возмущенных откликов, сообщает издание Shot.

Под давлением Минкульта Азербайджана выступление популярных коллективов вроде группы "Руки вверх!" и солистов типа Клавы Коки, Егора Крида, Ани Лорак, Алсу, Стаса Пьехи пришлось отменить.

Вместо ожидаемых знаменитостей зрители увидели малознакомых местных музыкальных деятелей. Вскоре последовали изменения и среди ведущих мероприятия: исчезли такие яркие фигуры, как Регина Тодоренко и Милош Бикович.

Многие российские гости поспешили вернуть купленные заранее билеты, поскольку новые приглашенные звёзды оказались неизвестны широкой публике, включая самих азербайджанцев.

Реакция пользователей социальных сетей была резко негативной.

"Почему вообще пригласили этих артистов?"; "Никогда раньше не слышала о таком исполнителе"; "Ужасная организация концерта", — писали разочарованные зрители.

Некоторые комментаторы посчитали, что весь этот праздник стал крупнейшим фиаско за всю историю фестиваля и настоятельно рекомендовали организаторам впредь не отказываться от русских звёзд.

Уточнения

Азербайджа́н (азерб. Azərbaycan [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn]), официальное название — Азербайджа́нская Респу́блика (азерб. Azərbaycan Respublikası [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn ɾespublikɑˈsɯ]) — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.



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