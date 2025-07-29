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Лайма Вайкуле рискует: почему её могут объявить в международный розыск?

Певицу Лайму Вайкуле могут объявить в международный розыск за высказывание об Украине
1:05
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рискует попасть в список международного розыска. Латвийская певица может пострадать за свои высказывания, сообщает EADaily.

Певица Лайма Вайкуле
Фото: Телеграм-канал Лаймы Вайкуле by неизвестен is licensed under public doman
Певица Лайма Вайкуле

Какие последствия наступят для Лаймы Вайкуле, если против неё будет возбуждено уголовное дело, рассказал юрист Дмитрий Аграновский.

Юрист отметил, что призыв "дать оружие Украине" сделали артистку "кандидатом на уголовное дело".

"Документы могут быть переданы в разного рода иностранные организации, в том числе и в Интерпол, и странам, в которыми у нас есть соглашение по соответствующей правовой помощи", — цитирует слова эксперта aif.ru.

Аграновский объяснил, что у подобных статей имеется большой срок давности. 

По требованию РФ певица рискует быть задержанной в ряде дружественных России стран. 

В вину певице ставят слова, которые она произнесла на фестивале в Юрмале. Она высказалась о желании скорого мира. Звезда заявила, что мир наступит быстрее, если обеспечить Украину оружием. 

Уточнения

Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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