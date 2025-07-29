Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нужны ли массажные пистолеты? Новые исследования опровергли мифы об их эффективности
Сало с чесноком готовится 5 дней в холодильнике после натирания солью и перцем
Наиболее безопасная запивка для алкоголя — томатный сок, рассол или вода
Демонстрация живота кошкой — это жест доверия, а не приглашение к поглаживанию
Стройка, IT, торговля: в каких сферах в ХМАО предлагают зарплаты выше 200 тысяч рублей
Автомобиль Tenet T8 дебютирует на российском рынке: характеристики и особенности
Игорь Макаров опубликовал фото дочери после скандального заявления Леры Кудрявцевой
Музыкант из Казахстана сумел вернуть себе украденную в России песню
Астрономы нашли в диске звезды Ориона молекулы, которые могут быть основой жизни

Встречайте Вечер на Русском: новое вечернее шоу на самом любимом радио страны

Шоу-бизнес

Приготовьтесь к взрыву позитива и искрометного юмора! В год своего 30-летия "Русское Радио" запускает новое увлекательное шоу "Вечер на Русском" с Иваном Соловьёвым и Александром Пряниковым.

Радиоведущие Иван Соловьёв и Александр Пряников
Фото: Пресс-служба Русского радио
Радиоведущие Иван Соловьёв и Александр Пряников

"Вечер на Русском" — это революция в радиоэфире. Как лучший друг после работы — живое, остроумное и непредсказуемое — шоу создано, чтобы вы улыбались, смеялись и чувствовали себя частью большой и веселой компании настоящих друзей.

Слушателей ждёт блистательный дуэт двух харизматичных ведущих: Ивана Соловьева, уже хорошо знакомого слушателям "Русского Радио" и горячо любимого Александра Пряникова — популярного шоумена, который вернулся в семью "Русского Радио". Именно в эфире радиостанции Александр начинал свою радиокарьеру, и сегодня он снова с нами!

Иван и Александр — гении импровизации, которые умеют шутить о чем угодно. Они знают все о шоу-бизнесе и последних новостях.

Вечернее шоу на Русском Радио — как посиделки старых друзей. Это ведь так приятно: после работы забыть о проектах и дедлайнах и переключиться на отдых. Это то, чего нам порой так не хватает в современном суматошном темпе жизни. Мы хотим, чтобы "Вечер на Русском" стал для нашей многомиллионной аудитории таким местом", — рассказывает о новом проекте Иван Соловьев.

"Я очень рад снова стать частью "Русского Радио", снова говорить: "Добрый вечер!" моим любимым слушателям, — отмечает Александр Пряников. — Уверен, "Вечер на Русском" станет новой точкой притяжения в эфире радиостанции. И наши слушатели будут ждать с нетерпением вечерних пробок, чтобы провести это время вместе с нами".

В честь 30-летия "Русское Радио" готовит слушателям еще один сюрприз. В эфире нового шоу "Вечер на Русском" их ждет увлекательная игра: "Радио большой страны". "Русское Радио" вещает более, чем в 3000 городов. Участникам игры предстоит по подсказкам догадаться, о каком городе говорят ведущие, и получить приятные призы от радиостанции.

"В год 30-летия "Русское Радио" усиливает вечерний сегмент, — говорит главный редактор и директор "Русского Радио" Владимир Борисов. — Вечернее шоу — важная часть эфира, во многом определяющая портрет радиостанции, и этот перезапуск — одно из ключевых событий знакового юбилейного года. Мы очень рады, что к команде радиостанции вновь присоединился Александр Пряников — известный, опытный ведущий. Его хорошо помнят и слушатели, которые с нами на протяжение всех 30 лет. Мы желаем новому проекту удачи!"

Теперь ваш вечер начинается чуть раньше, чтобы зарядиться позитивом и хорошим настроением! С понедельника по четверг — включайте "Русское Радио" в 18:00. Легкий, живой, остроумный эфир будет идеальным рецептом для завершения рабочего дня с улыбкой и зарядом бодрости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Стройка, IT, торговля: в каких сферах в ХМАО предлагают зарплаты выше 200 тысяч рублей
Автомобиль Tenet T8 дебютирует на российском рынке: характеристики и особенности
Игорь Макаров опубликовал фото дочери после скандального заявления Леры Кудрявцевой
Музыкант из Казахстана сумел вернуть себе украденную в России песню
Астрономы нашли в диске звезды Ориона молекулы, которые могут быть основой жизни
Экс-помощник Буша призвал Россию объявить о победе на Украине
Общественные организации Украины требуют вернуть прямые трансляции заседаний парламента
Украина столкнулась с ростом использования русского языка среди молодежи
Великобритания признает Палестину в сентябре при условии продолжения конфликта в Газе
Главпродукт официально перешёл под контроль России: детали сделки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.