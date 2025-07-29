Встречайте Вечер на Русском: новое вечернее шоу на самом любимом радио страны

Приготовьтесь к взрыву позитива и искрометного юмора! В год своего 30-летия "Русское Радио" запускает новое увлекательное шоу "Вечер на Русском" с Иваном Соловьёвым и Александром Пряниковым.

Фото: Пресс-служба Русского радио Радиоведущие Иван Соловьёв и Александр Пряников

"Вечер на Русском" — это революция в радиоэфире. Как лучший друг после работы — живое, остроумное и непредсказуемое — шоу создано, чтобы вы улыбались, смеялись и чувствовали себя частью большой и веселой компании настоящих друзей.

Слушателей ждёт блистательный дуэт двух харизматичных ведущих: Ивана Соловьева, уже хорошо знакомого слушателям "Русского Радио" и горячо любимого Александра Пряникова — популярного шоумена, который вернулся в семью "Русского Радио". Именно в эфире радиостанции Александр начинал свою радиокарьеру, и сегодня он снова с нами!

Иван и Александр — гении импровизации, которые умеют шутить о чем угодно. Они знают все о шоу-бизнесе и последних новостях.

Вечернее шоу на Русском Радио — как посиделки старых друзей. Это ведь так приятно: после работы забыть о проектах и дедлайнах и переключиться на отдых. Это то, чего нам порой так не хватает в современном суматошном темпе жизни. Мы хотим, чтобы "Вечер на Русском" стал для нашей многомиллионной аудитории таким местом", — рассказывает о новом проекте Иван Соловьев.

"Я очень рад снова стать частью "Русского Радио", снова говорить: "Добрый вечер!" моим любимым слушателям, — отмечает Александр Пряников. — Уверен, "Вечер на Русском" станет новой точкой притяжения в эфире радиостанции. И наши слушатели будут ждать с нетерпением вечерних пробок, чтобы провести это время вместе с нами".

В честь 30-летия "Русское Радио" готовит слушателям еще один сюрприз. В эфире нового шоу "Вечер на Русском" их ждет увлекательная игра: "Радио большой страны". "Русское Радио" вещает более, чем в 3000 городов. Участникам игры предстоит по подсказкам догадаться, о каком городе говорят ведущие, и получить приятные призы от радиостанции.

"В год 30-летия "Русское Радио" усиливает вечерний сегмент, — говорит главный редактор и директор "Русского Радио" Владимир Борисов. — Вечернее шоу — важная часть эфира, во многом определяющая портрет радиостанции, и этот перезапуск — одно из ключевых событий знакового юбилейного года. Мы очень рады, что к команде радиостанции вновь присоединился Александр Пряников — известный, опытный ведущий. Его хорошо помнят и слушатели, которые с нами на протяжение всех 30 лет. Мы желаем новому проекту удачи!"

Теперь ваш вечер начинается чуть раньше, чтобы зарядиться позитивом и хорошим настроением! С понедельника по четверг — включайте "Русское Радио" в 18:00. Легкий, живой, остроумный эфир будет идеальным рецептом для завершения рабочего дня с улыбкой и зарядом бодрости.

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