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Дмитрий Дибров сбежал в Барселону? Супруга телеведущего впервые прокомментировала слухи о расставании

Слухи о разводе Дибровых: что сказала Полина о браке с известным ведущим
1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В последние недели поклонники Полины Дибровой выражали беспокойство из-за отсутствия в её соцсетях совместных фотографий с мужем, Дмитрием Дибровым. Длительное время пара также не появлялась вместе на публике, что породило слухи о возможном расставании.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Сегодня ряд СМИ сообщили о разводе супругов после 16 лет брака. Со ссылкой на анонимного близкого друга семьи утверждалось, что причиной стали раздельные личная и профессиональная жизнь, а также разница в возрасте. Упоминалось и обсуждение раздела имущества.

Super связался с Полиной Дибровой для выяснения ситуации. Жена известного ведущего, экс-лица шоу "Кто хочет стать миллионером?", категорически опровергла информацию о разводе.

Она пояснила, что пара не расстаётся, супруги просто находятся в разных городах.

"Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет", — заявила Полина Диброва, закрыв тему слухов.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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