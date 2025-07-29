Как актёр Уилл Смит отреагировал на признание Ксении Собчак в любви

Ксения Собчак призналась Уиллу Смиту в любви в Форте-деи-Марми

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак, путешествуя по Италии, встретилась со звездой Голливуда Уиллом Смитом.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях видео, на котором она призналась в любви Уиллу Смиту в Форте-деи-Марми

На кадрах темнокожий актёр проследовал мимо Собчак, а она по-английски объяснила, что любит его. Смит никак не отреагировал на признание российской журналистки.

Подписчики Ксении заметили, что актёр проигнорировал звезду.

"Интересно, что почувствовала Ксения, когда Уилл Смит никак не отреагировала на ее признание любви", — писали фолловеры под кадрами.

Хейтеры поиронизировали нед тем, что Уилл Смит не попросил сделать с Собчак совместное фото. Другие отметили, что Ксения сняла актёра для того, чтобы все поверили, что он точно проходил мимо её.

Сама Собчак давно не реагирует на нападки. Она уверена, что все претензии к её персоне обусловлены комплексами самих комменаторов.

Уточнения

Фо́рте-де́и-Ма́рми (итал. Forte dei Marmi, иногда также ошибочно Форте-де й -Марми) — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Лукка.



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