Карьерный кризис Меган: герцогиня Сассекская срочно ищет работу после провала с Netflix

Меган Маркл в поиске новых проектов после завершения контракта с Netflix

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Герцогиня Сассекская Меган Маркл находится в активном поиске новых профессиональных возможностей. Это следует из сообщений RadarOnline, ссылающихся на инсайдеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ принц гарри и меган маркл

Ситуация обострилась после расторжения крупного контракта стримингового гиганта Netflix с Меган и принцем Гарри. Сумма соглашения оценивалась в 100 миллионов долларов. По данным источника издания, в Netflix считают, что творческий потенциал пары исчерпан.

Инсайдеры указывают, что Меган Маркл осознаёт риски потери популярности. Она якобы готова рассмотреть различные варианты для сохранения публичности. Среди прочего упоминается потенциальная роль ведущей шоу The View вместе с Вупи Голдберг, хотя такой возможности сейчас нет.

"Ей срочно нужен новый успешный проект. Следующий шаг критически важен", — подчеркнул источник.

Параллельно герцогиня фокусируется на развитии своего лайфстайл-бренда As Ever.

При этом отмечается, что решение Netflix стало ударом для герцогской четы. Они рассчитывали, что доходы от сделки помогут содержать их дорогостоящее имущество, включая особняк за 29 миллионов долларов и персонал.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.





Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского.



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