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Аида Гарифуллина показала мужа: Алексей Воробьёв помог с приготовлением сырников

Алексей Воробьёв показал жену: Аида Гарифуллина трогательно поблагодарила мужа
1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Весной этого года состоялось тайное бракосочетание известного актёра и телеведущего Алексея Воробьёва. Его избранницей стала звезда оперной сцены Аида Гарифуллина.

Алексей Воробьёв
Фото: commons.wikimedia.org by ООО «ЮРППЦ», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алексей Воробьёв

Новость о женитьбе стала полной неожиданностью для общественности. До момента церемонии пара тщательно скрывала свои романтические отношения. Никаких подтверждающих слухи совместных публикаций в их социальных сетях не появлялось.

Лишь спустя время после свадьбы Алексей и Аида начали делиться фрагментами совместной жизни. Недавно Гарифуллина опубликовала в своём блоге видео с рецептом приготовления домашних сырников.

В описании к ролику оперная певица выразила благодарность супругу за помощь в съёмках и на кухне.

"Спасибо, любимый", — написала Аида.

Публикация вызвала тёплый отклик у подписчиков. Многие отметили гармонию, царящую в молодой семье. Пользователи восхитились парой и пожелали им счастья. Некоторые комментаторы даже позавидовали Воробьёву, отмечая достоинства его супруги.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий. 

Аи́да Эми́левна Гарифу́ллина (тат. Аида Эмил кызы Гарифуллина; род. 30 сентября 1987, Казань) — российская оперная певица (сопрано). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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