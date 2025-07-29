Валерия обескуражила поклонников: без этих 3 вещей не обходится ни один её день

Народная артистка Валерия раскрыла детали своего ежедневного ритуала сборов. Певица подтвердила, что не покидает дом без трёх ключевых предметов.
Главный неожиданный аксессуар — сумка-холодильник с перекусом.
"Отвергаю практику целодневного голодания. Лучше перекусить в машине или гримёрке, чем вечером переедать", — отметила певица.
Валерия также борется за привычку пить воду, хотя это даётся сложно.
Второй обязательный элемент — портативный источник света. Артистка избегает съёмки со вспышкой, потому использует профессиональный софтбокс.
"Кадры делает преимущественно Иосиф", — уточнила она в разговоре с "Леди.Mail".
Третий предмет — смартфон для работы, чтения книг и просмотра контента.
Такой набор, по словам певицы, гарантирует комфорт на съёмках и качественные фотографии без компромиссов. Привычка сформировалась за годы плотного графика и стала неотъемлемой частью её рутины.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.
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