Роковая ошибка Диброва: отсутствие брачного контракта вылетит в копеечку – цена развода

Дмитрий Дибров разделит особняк на Рублёвке с женой при разводе

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров столкнётся с разделом дорогостоящей недвижимости при разводе с женой Полиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дибров

По данным портала "Страсти", совместной собственностью пары является особняк площадью 1100 кв. м на Рублёвке, который подлежит разделу пополам.

Дибров ранее признавал отсутствие брачного контракта, назвав это решение "постыдным". Теперь супругам предстоит судебная процедура раздела имущества, усложнённая наличием несовершеннолетних сыновей.

Официально о расставании пары стало известно 29 июля. Источники в окружении звёздной пары объяснили развод разным ритмом жизни: "Полина в расцвете сил хочет жить на полную катушку. У Дмитрия иной темп". Возрастная разница (Полина младше на 26 лет) также указана как косвенный фактор.

Процесс развода может стать дорогостоящим уроком для публичных лиц — Диброву предстоит передать супруге половину элитной собственности в отсутствие юридической защиты брачного договора.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.



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