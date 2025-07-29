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Роковая ошибка Диброва: отсутствие брачного контракта вылетит в копеечку – цена развода

Дмитрий Дибров разделит особняк на Рублёвке с женой при разводе
1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров столкнётся с разделом дорогостоящей недвижимости при разводе с женой Полиной.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

По данным портала "Страсти", совместной собственностью пары является особняк площадью 1100 кв. м на Рублёвке, который подлежит разделу пополам.

Дибров ранее признавал отсутствие брачного контракта, назвав это решение "постыдным". Теперь супругам предстоит судебная процедура раздела имущества, усложнённая наличием несовершеннолетних сыновей.

Официально о расставании пары стало известно 29 июля. Источники в окружении звёздной пары объяснили развод разным ритмом жизни: "Полина в расцвете сил хочет жить на полную катушку. У Дмитрия иной темп". Возрастная разница (Полина младше на 26 лет) также указана как косвенный фактор.

Процесс развода может стать дорогостоящим уроком для публичных лиц — Диброву предстоит передать супруге половину элитной собственности в отсутствие юридической защиты брачного договора.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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