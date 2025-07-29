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Борьба Кудрявцевой продолжается: новое признание телеведущей после откровений о Макарове

Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа
1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лера Кудрявцева неожиданно высказалась в личном блоге после громкого конфликта с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.

Лера Кудрявцева
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лера Кудрявцева

Телеведущая призналась: "Мне стыдно", — не уточняя, относится ли это к недавним откровениям о его алкогольной зависимости или собственной реакции.

Ранее Кудрявцева в слезах рассказала о многолетней борьбе с болезнью супруга, назвав себя "созависимой". Её признание вызвало грубую ответную реакцию Макарова. Сейчас артистка демонстрирует попытки вернуться к нормальной жизни.

В минувший вечер она провела время в ресторане с актёрами Виталием Гогунским и Михаилом Галустяном, отметив "чудесный вечер" и прекрасное настроение. Параллельно Кудрявцева отреагировала на мотивационный пост Тины Канделаки о спорте.

"Тина, ты машина. Да, мне стыдно, но я стремлюсь", — написала она, намекая на недавнее признание о наборе 7 кг.

Публичные шаги указывают на желание телеведущей сосредоточиться на личном благополучии после эмоционального кризиса.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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