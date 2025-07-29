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Языковой скандал в Литве: вице-министр культуры встал на защиту русского

Вице-министр Литвы осудил скандал вокруг русскоязычного выступления на фестивале в Клайпеде
1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вице-министр культуры Литвы Виктор Денисенко публично осудил организаторов фестиваля Klaipėdos šventės в Клайпеде.

Музыкальный концерт
Фото: Wikipedia by Yvette de Wit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Музыкальный концерт

Поводом стал скандал вокруг выступления кавер-группы Loud Fish, исполнившей песни на русском языке в рамках Праздника моря.

"В Литве не существует цензуры. Язык — нейтральный инструмент. Часть национальных меньшинств считает русский родным, и демократическое государство обязано это уважать", — заявил Денисенко.

Его позицию поддержал депутат горсовета Сергей Мажуга, потребовавший отставки главы фестиваля Живиле Путнене за ксенофобию.

Конфликт разгорелся после публичных призывов организаторов к полиции: "Сообщайте, если снова увидите Loud Fish на улицах". Это произошло несмотря на тёплый приём зрителей во время концерта.

"Праздник моря — это улыбки, смех и многокультурный город, а не цензура", — подчеркнул Мажуга.

Инцидент вскрыл напряжённость вокруг языкового вопроса в Литве. Власти настаивают: культурные мероприятия должны объединять, а не разделять граждан.

Уточнения

Кла́йпеда (лит. ; до 1923 года и в 1939—1945 годах официально назывался Ме́мель; нем. Memel) — третий по величине город Литвы после Вильнюса и Каунаса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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