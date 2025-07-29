Языковой скандал в Литве: вице-министр культуры встал на защиту русского

Вице-министр культуры Литвы Виктор Денисенко публично осудил организаторов фестиваля Klaipėdos šventės в Клайпеде.
Поводом стал скандал вокруг выступления кавер-группы Loud Fish, исполнившей песни на русском языке в рамках Праздника моря.
"В Литве не существует цензуры. Язык — нейтральный инструмент. Часть национальных меньшинств считает русский родным, и демократическое государство обязано это уважать", — заявил Денисенко.
Его позицию поддержал депутат горсовета Сергей Мажуга, потребовавший отставки главы фестиваля Живиле Путнене за ксенофобию.
Конфликт разгорелся после публичных призывов организаторов к полиции: "Сообщайте, если снова увидите Loud Fish на улицах". Это произошло несмотря на тёплый приём зрителей во время концерта.
"Праздник моря — это улыбки, смех и многокультурный город, а не цензура", — подчеркнул Мажуга.
Инцидент вскрыл напряжённость вокруг языкового вопроса в Литве. Власти настаивают: культурные мероприятия должны объединять, а не разделять граждан.
Кла́йпеда (лит. ; до 1923 года и в 1939—1945 годах официально назывался Ме́мель; нем. Memel) — третий по величине город Литвы после Вильнюса и Каунаса.
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