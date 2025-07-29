Ляйсан Утяшева открыла секрет: почему она готова к третьему ребенку

Ляйсан Утяшева рассказала о мечтах о третьей беременности

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева открывает секреты о своем желании иметь третьего ребёнка, сложностях в семье и примирении с отцом. История о борьбе и надежде.

Фото: ВК-аккаунт Ляйсан Утяшевой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева в программе Лауры Джугелии честно поделилась секретами своей частной жизни. Воспитывая двенадцатилетнего сына Робика и десятилетнюю дочку Соню, Ляйсан заявила, что вместе с супругом Павлом Воля мечтает о пополнении семьи третьим ребенком, несмотря на серьёзные трудности со здоровьем после предыдущих родов.

Она отметила, что за третью беременность придётся заплатить, так как требуется лечение. Ранее у неё ушло несколько лет на то, чтобы восстановить уровень железа в организме.

Вместе с тем Утяшева подчеркнула свою активную занятость профессиональной деятельностью и нежелание подводить руководство канала. Но ей тут же напомнили о примерах Анны Хилькевич и Марины Кравец, вернувшихся на экраны сразу после появления малышей.

Супруга Павла Воли выразила готовность воспользоваться возможностями современных медицинских технологий.

Ляйсан поведала также историю примирения с отцом. Из-за злоупотребления алкоголем её отца брак родителей распался. Долгое время они не поддерживали связь друг с другом. После смерти матери несколько лет назад звезда вновь начала налаживать отношения с отцом, стараясь бережно выстраивать общение.

Уточнения

Ляйса́н Альбе́ртовна Утя́шева (баш. Ләйсән Альберт ҡыҙы Үтәшева; род. 28 июня 1985, пгт Раевский, Альшеевский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований.



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