Сын Погребняк раскрыл страшный секрет: мама уничтожила его мир с футболистами

Сын Марии Погребняк обвинил мать в том, что она убила его футболистов

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк пожаловалась на то, что сын Артём устроил ей бойкот.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Мария Погребняк записала в социальных сетях видео, на котором показывает, как её 17-летний наследник Артём от футболиста Павла Погребняка отдал дань памяти погибшим футболистам, которые были нарисованы на стене в его комнате.

Когда парень вернулся с отдыха, то обнаружил, что его мультяшных футболистов закрасили белой краской. На месте изображения любимцев он нарисовал надгробную плиту с надписью RIP — "пусть упокоится в мире".

Молодой человек заявил, что мать убила его футболистов.

Мария поинтересовалась у сына, нанесла ли она ему этим шагом детскую психологическую травму. Парень объяснил, что травма была нанесена вполне взрослая.

Ранее Мария Погребняк пригрозила, что назло старшему сыну сделает ему комнату в стиле радужных единорогов.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).



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