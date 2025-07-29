Музыка требует защиты: казахстанский композитор вернул права на свой хит Мир

Музыкант из Казахстана сумел вернуть себе украденную в России песню

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант и композитор из Казахстана Александр Дементьев успешно восстановил свои законные права на музыкальное произведение "Мир", которое было неправомерно загружено на онлайн-платформу другим артистом.

Фото: unsplash.com by Maksym Kaharlytskyi is licensed under Free to use under the Unsplash License Музыка

Благодаря поддержке республиканской общественной организации "Казахстанское авторское сообщество" (РОО "КазАК"), музыкальный контент был оперативно изъят с ресурса, а правообладание подтверждено документально.

В РОО "КазАК" подчеркнули, что случай Александра Дементьева, являющегося активным членом общества, стал показательным образцом эффективной охраны интеллектуальных активов в области музыки.

В прошлом году летом Дементьев заметил, что одна из его композиций под названием "Мир", которую он исполняет совместно с коллективом, появилась в виртуальном пространстве под псевдонимом другого артиста из России.

"Немного изменил аранжировку, но полностью сохранил вокал и текст. Затем он выложил эту версию под именем своей группы, указав в авторах себя и музыкантов моей команды. Меня тоже упомянул — на "второстепенных" ролях. Это было особенно цинично, ведь согласия он не спрашивал", — цитирует слова музыканта tengrinews.kz.

Сам музыкант утверждает, что справедливость восторжествовала исключительно потому, что ранее он позаботился о регистрации собственных треков в структуре РОО "КазАК".

Уточнения

Плагиа́т (через нем. Рlаgiаt или фр. plagiat, от лат. plagiātus — «ограбление; похищенный») — умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.