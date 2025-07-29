Вика Цыганова на пороге монашества: что её удерживает в греховном мире?

Вика Цыганова призналась, что планирует уйти в монастырь с мужем

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова рассказала о своих благочестивых планах на будущее.

Фото: ВК-аккаунт Вики Цыгановой by неизвестен is licensed under public doman Певица Вика Цыганова

Вика Цыганова поведала, что больше не в силах терпеть греховный мир, поэтому рассматривает возможность скрыться от мирской суеты в монастыре. Такому же плану, по словам артистки, может последовать её муж Вадим Цыганов.

"Я на это уже лет 50 настроена. Думаю, что когда-нибудь приду. Думаю, что если появится (решение уйти в монастырь, — прим. ред), то я вам об этом не расскажу", — цитирует слова исполнительницы хита "Русская водка" News.ru.

Ранее Вика Цыганова выразила свою позицию по поводу смерти Оззи Осборна и захоронения Владимира Ленина.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.



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