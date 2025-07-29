Эмоция страха и боль: профайлер вскрыл правду о здоровье Пугачёвой — шокирующие детали с прогулки в Юрмале

Эксперт отметил признаки ухудшения здоровья Аллы Пугачёвой по видео с фестиваля в Юрмале

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Появление Аллы Пугачёвой на фестивале в Юрмале вызвало обеспокоенность поклонников. Кадры показали певицу, крепко держащуюся за руку мужа, Максима Галкина*.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Эксперт по невербальному поведению Илья Анищенко проанализировал видео. Он отметил выражение страха на лице певицы: приоткрытые глаза, приподнятые брови, напряжённая улыбка.

Как сообщает "Царьград", явные проблемы с опорно-двигательным аппаратом проявились в сильной сутулости, вдавленной в плечи голове, слабой и подпрыгивающей походке.

Анищенко подчеркнул неспособность Пугачёвой стоять самостоятельно. Во время фотосессии она опиралась на Галкина и переминалась с ноги на ногу.

"Старость не радость: что-то её подкосило", — прокомментировал эксперт, сравнив её состояние с растерянностью Филиппа Киркорова в прошлом.

Профайлер связал наблюдаемые признаки с болью и физической слабостью. Он прогнозирует, что публичные проявления возрастных изменений у звёзд будут встречаться чаще.

Анищенко призвал воспринимать это как естественный процесс, напомнив, что "никто не вечен".

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.