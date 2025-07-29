Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЕС может заморозить 50 млрд евро помощи Украине — политолог прокомментировал угрозы
Политолог Ищенко раскрыл приоритеты России в противостоянии с Западом
Врач Неронов: гепатит B передаётся через кровь, слюну и нестерильные инструменты
Редис и капуста формируют крупные корнеплоды при сырой погоде
Полупостоянный маникюр продержится дольше при защите от воды и регулярном уходе
Медведев ответил сенатору Грэму*, призвав его работать ради США
Когда и зачем включать ручной режим в АКПП: полезные советы для водителей
Зепюр Брутян рассказала, что просит Павла Прилучного не меняться в семейной жизни
Звуки флейты и скрипки провоцируют собак на вой — мнение специалистов

Эмоция страха и боль: профайлер вскрыл правду о здоровье Пугачёвой — шокирующие детали с прогулки в Юрмале

Эксперт отметил признаки ухудшения здоровья Аллы Пугачёвой по видео с фестиваля в Юрмале
1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Появление Аллы Пугачёвой на фестивале в Юрмале вызвало обеспокоенность поклонников. Кадры показали певицу, крепко держащуюся за руку мужа, Максима Галкина*.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Эксперт по невербальному поведению Илья Анищенко проанализировал видео. Он отметил выражение страха на лице певицы: приоткрытые глаза, приподнятые брови, напряжённая улыбка.

Как сообщает "Царьград", явные проблемы с опорно-двигательным аппаратом проявились в сильной сутулости, вдавленной в плечи голове, слабой и подпрыгивающей походке.

Анищенко подчеркнул неспособность Пугачёвой стоять самостоятельно. Во время фотосессии она опиралась на Галкина и переминалась с ноги на ногу.

"Старость не радость: что-то её подкосило", — прокомментировал эксперт, сравнив её состояние с растерянностью Филиппа Киркорова в прошлом.

Профайлер связал наблюдаемые признаки с болью и физической слабостью. Он прогнозирует, что публичные проявления возрастных изменений у звёзд будут встречаться чаще.

Анищенко призвал воспринимать это как естественный процесс, напомнив, что "никто не вечен".

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Зепюр Брутян рассказала, что просит Павла Прилучного не меняться в семейной жизни
Звуки флейты и скрипки провоцируют собак на вой — мнение специалистов
Технолог Трейси Симс: немытые бананы могут переносить бактерии и пестициды
Власти Сан-Франциско запретили стоянку автодомов более чем на два часа
Эксперт отметил признаки ухудшения здоровья Аллы Пугачёвой по видео с фестиваля в Юрмале
Рецепт сырников без муки: лёгкость и нежность с манной крупой
41-летняя спортсменка Виктория Томас вернулась к тренировкам после остановки сердца и операции
Студенты университета Чили провели эксперимент с российским токамаком МИФИСТ-0
Страсбург: сочетание французского шарма и немецкой строгости в сердце Европы, утверждают гиды
Нехватка розеток и слабые полы: самые частые ошибки при ремонте квартир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.