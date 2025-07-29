Ирина Шейк меняет Купера? Поцелуй с Морроне породил слухи – что происходит на самом деле?

Ирина Шейк и итальянский актёр Микеле Морроне вызвали ажиотаж в соцсетях кадрами страстного поцелуя на улицах Неаполя.
Снимки, где 39-летняя модель в полупрозрачном платье обнимает звезду фильма "365 дней", многие фанаты восприняли как доказательство нового романа.
Однако источник подтвердил: эмоциональные кадры — часть рекламной кампании Dolce & Gabbana. Бренд сознательно создал кинематографичную постановку с атмосферой южноитальянского города.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", профессиональная игра актёров оказалась настолько убедительной, что вызвала волну обсуждений.
Представители индустрии отмечают продуманную стратегию бренда. Вирусный контент с "химией" между знаменитостями спровоцировал естественный охват без официальных анонсов.
Реальных подтверждений романтических отношений за пределами съёмок нет. Кампания продолжает тренд Dolce & Gabbana на провокационные визуальные решения.
Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.
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