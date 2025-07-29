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Ирина Шейк меняет Купера? Поцелуй с Морроне породил слухи – что происходит на самом деле?

Слухи о романе Ирины Шейк и Микеле Морроне: что скрывают кадры из Неаполя?
1:06
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и итальянский актёр Микеле Морроне вызвали ажиотаж в соцсетях кадрами страстного поцелуя на улицах Неаполя.

модель
Фото: 500px.com by Энрик Фрадера, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
модель

Снимки, где 39-летняя модель в полупрозрачном платье обнимает звезду фильма "365 дней", многие фанаты восприняли как доказательство нового романа.

Однако источник подтвердил: эмоциональные кадры — часть рекламной кампании Dolce & Gabbana. Бренд сознательно создал кинематографичную постановку с атмосферой южноитальянского города.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", профессиональная игра актёров оказалась настолько убедительной, что вызвала волну обсуждений.

Представители индустрии отмечают продуманную стратегию бренда. Вирусный контент с "химией" между знаменитостями спровоцировал естественный охват без официальных анонсов.

Реальных подтверждений романтических отношений за пределами съёмок нет. Кампания продолжает тренд Dolce & Gabbana на провокационные визуальные решения.

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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