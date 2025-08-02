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Что бесило Якубовича на Поле чудес больше всего: откровенное признание

Якубович ошеломил признанием: это доводило его до бешенства на Поле чудес
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Шоу-бизнес

Леонид Якубович, бессменный ведущий популярной программы "Поле чудес" на Первом канале, поделился в интервью ТАСС деталями того, что его порой выводило из себя во время работы над проектом. Главной причиной его раздражения стали некоторые коллеги.

Леонид Якубович
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Якубович

Леонид Аркадьевич подчеркнул, что для него важен профессиональный подход и полная отдача делу. Те, кто не разделял такого отношения, вызывали у него сильное недовольство.

"Меня очень злит, когда кто-то во время работы относится к ней не так, как я. Я фанатик работы. И любой человек, который к этому так не относится, раздражает меня безмерно", — рассказал он.

В то же время ведущий отметил, что нынешняя команда, с которой он сотрудничает, полностью разделяет его взгляды и подход к работе. Это позволяет ему чувствовать себя комфортно и работать в едином ритме.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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