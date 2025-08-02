Что бесило Якубовича на Поле чудес больше всего: откровенное признание

Леонид Якубович, бессменный ведущий популярной программы "Поле чудес" на Первом канале, поделился в интервью ТАСС деталями того, что его порой выводило из себя во время работы над проектом. Главной причиной его раздражения стали некоторые коллеги.
Леонид Аркадьевич подчеркнул, что для него важен профессиональный подход и полная отдача делу. Те, кто не разделял такого отношения, вызывали у него сильное недовольство.
"Меня очень злит, когда кто-то во время работы относится к ней не так, как я. Я фанатик работы. И любой человек, который к этому так не относится, раздражает меня безмерно", — рассказал он.
В то же время ведущий отметил, что нынешняя команда, с которой он сотрудничает, полностью разделяет его взгляды и подход к работе. Это позволяет ему чувствовать себя комфортно и работать в едином ритме.
Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).
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