Романтика с копией Цоя: Саша Бортич шокировала поклонников новыми фотоснимками!

Саша Бортич удивила публику фотосессией с молодым красавцем

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Саша Бортич заинтриговала подписчиков романтическими снимками с молодым человеком, похожим на Виктора Цоя.

Фото: Инстаграм Саши Бортич by неизвестен is licensed under public doman Актриса Саша Бортич

Саша Бортич опубликовала в социальных сетях чёрно-белые фотографии, на которых она запечатлена в игривых позах с красивым молодым человеком, немного напоминающим легенду отечественной рок-музыки Виктора Цоя.

Звезда поспешила объяснить, что снимки носят лишь профессиональный характер. Бортич пригласили прорекламировать ателье фотопортрета.

"Позвали мне в партнёры какого-то парня, попросили изобразить влюблённых. Кажется, получилось", — объяснила актриса.

Первая порция опубликованных снимков была скромная, а вот вторая уже близка к категории 18+.

Уточнения

Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.



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