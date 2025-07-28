Романтика с копией Цоя: Саша Бортич шокировала поклонников новыми фотоснимками!

Актриса Саша Бортич заинтриговала подписчиков романтическими снимками с молодым человеком, похожим на Виктора Цоя.
Саша Бортич опубликовала в социальных сетях чёрно-белые фотографии, на которых она запечатлена в игривых позах с красивым молодым человеком, немного напоминающим легенду отечественной рок-музыки Виктора Цоя.
Звезда поспешила объяснить, что снимки носят лишь профессиональный характер. Бортич пригласили прорекламировать ателье фотопортрета.
"Позвали мне в партнёры какого-то парня, попросили изобразить влюблённых. Кажется, получилось", — объяснила актриса.
Первая порция опубликованных снимков была скромная, а вот вторая уже близка к категории 18+.
Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.
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