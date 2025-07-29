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Станислав Садальский попробовал самый дорогой гриб в мире и остался в замешательстве

Станислав Садальский попробовал трюфель и поделился впечатлениями
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский отведал деликатесный гриб и рассказал о своих гастрономических эмоциях.

трюфель
Фото: commons.wikimedia.org by Oldsoft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
трюфель

Садальский поведал, что посетил "Метрополь", где попробовал самый дорогой в мире гриб под названием трюфель.

Актёр признался, что ему было некомфортно кушать такое изысканное блюдо.

"Вот если бы… Лисички пожаренные с картошкой. Вкус потрясающий, а ещё грузди с луком ялтинским и сметаной, вымоченные в проточной воде, вкус перфектный", — поделился своим мнением актёр.

Похвалил он также блюдо из белого гриба-боровика с луком.

При этом звезда театра и кино объяснил, что раз в жизни трюфель всё же нужно отведать.

"Главное в трюфеле — не вкус (не слишком выраженный, ореховый), а аромат", — рассказал Станислав Юрьевич.

Уточнения

Трю́фель (фр. truffle; итал. tartufo, tartufolo; от лат. Tuber, «шишка») — род сумчатых грибов с подземными клубневидными мясистыми плодовыми телами из порядка Пецицевые (Pezizales). К данному роду относятся съедобные виды, считающиеся ценными деликатесами.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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