Ким Кардашьян собрала четыре поколения семьи: что скрывает 91-летие бабушки?

Модель Ким Кардашьян собрала вместе четыре поколения Кардашьянов в честь на 91-летие бабушки.
Ким Кардашьян поделилась кадрами с празднования на 91-летие бабушки Мэри Джо Шэннон, которую в большой семье называют Эм-Джей.
На день рождения приехали четыре поколения знаменитого семейства: от прабабушки до самых младших правнуков.
Праздник организовали в уютной домашней обстановке. Собрание стало напоминанием о семейных ценностях.
Особенно публику умилила стилистика торжества. Праздник был оформлен в ярких цветах с этническим подтекстом, напоминающем традиции армянского народа.
Отец Ким Кардашьян — армянин, а у её мамы разнообразная генетика — в её роду есть имеет шотландские, ирландские, голландские, немецкие и американские корни. Модель считает себя наполовину армянкой и гордится своим происхождением.
Ким Ноэ́ль Карда́шьян (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян».
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