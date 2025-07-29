Ким Кардашьян собрала четыре поколения семьи: что скрывает 91-летие бабушки?

Семейство Кардашьян устроило праздник в армянском стиле в Лос-Анджелесе

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Ким Кардашьян собрала вместе четыре поколения Кардашьянов в честь на 91-летие бабушки.

Фото: Инстаграм Ким Кардашьян by неизвестен is licensed under public doman Модель Ким Кардашьян с бабушкой

Ким Кардашьян поделилась кадрами с празднования на 91-летие бабушки Мэри Джо Шэннон, которую в большой семье называют Эм-Джей.

На день рождения приехали четыре поколения знаменитого семейства: от прабабушки до самых младших правнуков.

Праздник организовали в уютной домашней обстановке. Собрание стало напоминанием о семейных ценностях.

Особенно публику умилила стилистика торжества. Праздник был оформлен в ярких цветах с этническим подтекстом, напоминающем традиции армянского народа.

Отец Ким Кардашьян — армянин, а у её мамы разнообразная генетика — в её роду есть имеет шотландские, ирландские, голландские, немецкие и американские корни. Модель считает себя наполовину армянкой и гордится своим происхождением.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Карда́шьян (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян».



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