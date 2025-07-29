Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фундучное чудо: печенье из 3 ингредиентов без муки и масла – рецепт для здорового перекуса
Телёнок Джеймс, воспитанный собаками, теперь считает себя частью собачьей стаи
NASA: ИИ впервые автономно управлял съёмкой из космоса
В России могут снять запрет на продажу долгов за коммуналку коллекторским агентствам
Летний интерьер Чарлстона: 5 идей, которые освежат ваш дом этим летом
Как правильно пить воду для похудения: рекомендации специалистов
Renault Laguna и Jaguar XF признаны самыми неликвидными на вторичном рынке
Волшебство и катастрофа: самое грозовое место планеты — красиво и опасно
Температурный фон в августе будет выше обычного на 2 градуса, отметил синоптик

Ким Кардашьян собрала четыре поколения семьи: что скрывает 91-летие бабушки?

Семейство Кардашьян устроило праздник в армянском стиле в Лос-Анджелесе
1:00
Шоу-бизнес

Модель Ким Кардашьян собрала вместе четыре поколения Кардашьянов в честь на 91-летие бабушки.

Модель Ким Кардашьян с бабушкой
Фото: Инстаграм Ким Кардашьян by неизвестен is licensed under public doman
Модель Ким Кардашьян с бабушкой

Ким Кардашьян поделилась кадрами с празднования на 91-летие бабушки Мэри Джо Шэннон, которую в большой семье называют Эм-Джей.

На день рождения приехали четыре поколения знаменитого семейства: от прабабушки до самых младших правнуков.

Праздник организовали в уютной домашней обстановке. Собрание стало напоминанием о семейных ценностях.

Особенно публику умилила стилистика торжества. Праздник был оформлен в ярких цветах с этническим подтекстом, напоминающем традиции армянского народа.

Отец Ким Кардашьян — армянин, а у её мамы разнообразная генетика — в её роду есть имеет шотландские, ирландские, голландские, немецкие и американские корни. Модель считает себя наполовину армянкой и гордится своим происхождением.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Карда́шьян (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Тысячи рейсов задержаны в США из-за аномальной жары, сообщает FlightAware
Станислав Садальский попробовал трюфель и поделился впечатлениями
Йогурт + желе = летний десерт: простой рецепт, минимум усилий, максимум вкуса
Маски для лица: как выбрать те, которые реально омолаживают и придают коже свежесть и сияние
Онколог Илья Романов: главная угроза в отпуске — длительное пребывание на солнце
Скорость, вес и паузы между подходами: как эти факторы влияют на интенсивность
Шведы в восторге: зачем добавлять яйцо в кофе — польза и рецепт
Обломок Starlink упал в болгарской Якоруде: учёные предупреждают об опасности космического мусора
Как подкормить баклажаны в августе
В России предупредили об угрозе вечных химикатов в осадках и продуктах питания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.