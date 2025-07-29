Яна Поплавская поделилась счастьем: внук Иларий отмечает свой первый юбилей!

Яна Поплавская похвасталась внуком с необычным именем

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская рассказала о счастье, которое она испытала, когда на свет появился её внук.

Фото: Инстаграм Яны Поплавской by неизвестен is licensed under public doman Актриса Яна Поплавская с внуком

Яна Поплавская опубликовала в социальных сетях фото, на котором держит на руках маленького внука. После этого она продемонстрировала, как подрос её наследник.

"Пять лет назад я впервые взяла в руки этот свёрток счастья. А теперь это взрослый мальчик Иларий Климович Поплавский, он отмечает первый юбилей! Наша радость и надежда", — написала под снимком Яна.

Звезда фильма "Про Красную Шапочку" признала, что малыш иногда бывает шалопаем, однако периоды баловства у него сменяются серьёзностью.

"Любит шахматы, книги, музыку и отлично рисует. Занимается теннисом и обожает гонять на двухколесном велосипеде", — рассказала об увлечениях внука Яна.

Она пожелала мальчику делать открытия в жизни и не сталкиваться со злом.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. Получила известность в 10 лет благодаря роли Красной Шапочки в фильме «Про Красную Шапочку» 1977 года.



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