Виктория Боня разоблачила мошенников: как она не осталась без денег во второй раз

Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня, которую уже развели на деньги аферисты, второй раз уже не купилась на обман.

Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Виктория Боня поделилась своей историей о том, как её пытались обмануть телефонные мошенники.

Звезда "Дома-2" призналась, что однажды уже перевела деньги аферистам, хотя была уверена, что её обмануть невозможно.

Теперь звезда тоже стояла в шаге от того, чтобы лишиться своих средств, однако вовремя одумалась.

Боня поведала, что некая женщина представилась её соседкой по дому и объяснила, что в их МКД будут менять домофоны. Теперь, по словам женщины, вход будет не по карточкам, а по персональному коду.

Виктории пришло СМС и женщина попросила её назвать присланные цифры. Боня осознала, что имеет дело с аферистами и разоблачила звонившую.

Знаменитость поделилась своей историей с подписчиками и призвала всех ни в коем случае не говорить никому код из СМС, если они не хотят лишиться своих сбережений.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



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