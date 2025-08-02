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Виктория Боня разоблачила мошенников: как она не осталась без денег во второй раз

Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества
1:05
Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня, которую уже развели на деньги аферисты, второй раз уже не купилась на обман. 

Модель Виктория Боня
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Виктория Боня поделилась своей историей о том, как её пытались обмануть телефонные мошенники. 

Звезда "Дома-2" призналась, что однажды уже перевела деньги аферистам, хотя была уверена, что её обмануть невозможно.

Теперь звезда тоже стояла в шаге от того, чтобы лишиться своих средств, однако вовремя одумалась. 

Боня поведала, что некая женщина представилась её соседкой по дому и объяснила, что в их МКД будут менять домофоны. Теперь, по словам женщины, вход будет не по карточкам, а по персональному коду. 

Виктории пришло СМС и женщина попросила её назвать присланные цифры. Боня осознала, что имеет дело с аферистами и разоблачила звонившую. 

Знаменитость поделилась своей историей с подписчиками и призвала всех ни в коем случае не говорить никому код из СМС, если они не хотят лишиться своих сбережений. 

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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