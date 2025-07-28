Игорь Макаров разоблачает хейтеров: сколько он заработал за 30 лет в хоккее!

Муж Леры Кудрявцевой отправил хейтеров варить борщ

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров объяснил недоброжелателям, чего он добился в жизни.

Фото: Инстаграм Игоря Макарова by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым

Муж Леры Кудрявцевой опубликовал пост в социальных сетях. Он призвал всех хейтеров заняться своими делами и заявил, что достиг солидных высот.

Он напомнил, что уже 30 лет занимается хоккеем и сумел за это время самостоятельно приобрести несколько объектов недвижимости.

Своих обидчиков он назвал несчастными людьми и заверил, что сам во всём разберётся.

"Очень много убогих людей пишут разные комментарии! И то, что я бездельник. Ребята я отыграл в хоккей 30 лет и заработал на два дома и 3 квартиры", — объяснил спортсмен.

Он призвал хейтеров варить борщ на трёхметровой кухне.

Ранее Игорь Макаров потребовал от Леры Кудрявцевой прекратить публичные обвинения.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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