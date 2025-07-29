Ирина Шейк делится архивными снимками: как выглядела модель до эпохи айфонов

До появления айфона: Ирина Шейк поделилась архивными семейными фото

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Мировых подиумов Ирина Шейк поделилась снимками из прошлого, когда коммуникационные технологии только начинали развиваться.

Фото: Инстаграм Ирины Шейк by неизвестен is licensed under public doman Модель Ирина Шейк

39-летняя Ирина Шейк разместила в социальных сетях серию снимков из семейного архива.

На фото манекенщица позирует с сестрой Татьяной и делает селфи на "старый" телефон. Фотографии были сняты в 2010 году.

"Снимки из архива до появления iPhone", — гласит подпись под фото.

Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова) появилась на свет в городе Еманжелинске Челябинской области.

Её заметили в 2004 году после местного конкурса красоты. В 2005 году Ирина начла работать в Европе и США и добилась заметных успехов в модельном бизнесе.

Настоящая мировая слава пришла к Ирине после её романа с футболистом Криштиану Роналду. После пятилетних отношений они расстались в 2015 году.

Позже Ирина закрутила роман с Брэдли Купером. У них есть общая дочь Лея, однако пара рассталась.

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.



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