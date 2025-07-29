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Аниматор вместо музы: Волочкова раскритиковала новую жену Прохора Шаляпина и пообещала кое-что интересное

Волочкова против свадьбы Шаляпина: её заявление прозвучало как гром среди ясного неба
1:49
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова не осталась в стороне от важного события в жизни своего давнего друга Прохора Шаляпина. Певец принял участие в новом реалити-шоу "Свадьба вслепую" на канале "Пятница!", где вступил в брак с телеведущей Ольгой Вашуриной.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Балерина, комментируя происходящее в эфире, выразила своё несогласие с выбором Прохора. По мнению Волочковой, новая избранница певца не подходит ему, и она сама считает себя самой подходящей женщиной в его жизни.

"У меня было ощущение, что рядом с ним какой-то аниматор. Я не могла поверить, что это может быть женщина Прохора", — поделилась Анастасия своими впечатлениями от Ольги.

Она подчеркнула, что их с Прохором связывают глубокие эмоциональные связи, поэтому появление другой женщины рядом с ним вызывает у неё неприятные чувства.

"Лучше меня у него никогда женщины не было, нет и не будет. Мы самая красивая пара. С Ольгой они немножко диссонируют. И если завтра они примут решение не быть вместе, то Прохор окажется у меня в бане!" — заявила Анастасия Волочкова.

Напомним, что в рамках шоу "Свадьба вслепую" незнакомые друг другу люди женятся и проводят неделю вместе, чтобы затем решить, продолжать ли отношения. Прохор Шаляпин и Ольга Вашурина уже обменялись кольцами и поцеловались в эфире. В течение недели они познакомились с семьями друг друга: Ольга представила Прохора своей дочери, а он познакомил телеведущую с матерью и, конечно же, с Анастасией Волочковой.

Полный выпуск с участием Прохора Шаляпина и Ольги Вашуриной зрители смогут увидеть в августе.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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