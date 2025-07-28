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Ирина Шейк и Микеле Морроне: страстный поцелуй, который взорвал интернет

Ирину Шейк сфотографировали за поцелуями с итальянским актёром
1:52
Шоу-бизнес

Стало известно имя актёра, с котором модель Ирина Шейк слилась в страстном поцелуе.

Модель Ирина Шейк
Фото: ВК-аккаунт Ирины Шейк by неизвестен is licensed under public doman
Модель Ирина Шейк

Фотосъёмку рекламной кампании Dolce & Gabbana провели Ирина Шейк и итальянский актёр 34-х лет Микеле Морроне. - Парочку запечатлели в процессе записи видеоклипа.

39-летняя супермодель и голливудская кинозвезда знаменитого фильма "365 дней", известные своей притягательной внешностью, активно обменивались чувственными поцелуями перед камерой.

Согласно данным издания TMZ, Шейк предстала перед зрителями в эффектном наряде — черном ажурном платье и туфлях на шпильках, демонстрируя идеальную фигуру рядом с Микеле в живописном итальянском городе Неаполь.

Актёр и манекенщица воплотили образ идеальной пары, выглядя весьма естественно и гармонично. Актёр Микеле, подобно Ирине, находится без отношений, отчего теоретически между ними может завязаться роман помимо рабочих контактов.

Стоит отметить, что подобные сценарии уже случались ранее в жизни Морроне: актёра неоднократно замечали в близких отношениях с коллегами по фильмам. Так, около двух лет назад распространялись сплетни о связи Микеле с актрисой Меган Фокс, совместно работавшей над проектом "Меган: К вашим услугам".

Однако внимание публики привлекает и личная жизнь самой модели. Недавно стало известно, что Ирина прекратила общение с экс-мужем бразильской топ-модели Жизель Бюндхен Тома Брэди, которого считали её возлюбленным. Ранее Шейк состояла в длительных романтических отношениях с американским актером Брэдли Купером. От брака с ним родилась дочка Лея, ныне ей восемь лет.

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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