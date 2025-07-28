Иван Охлобыстин сражён горем в связи со смертью Оззи Осборна

Иван Охлобыстин выдал запоздалую реакцию на смерть Оззи Осборна

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, что ничего не писал о смерти рок-музыканта Оззи Осборна, потому что кончина звезды его очень расстроила.

Фото: ВК-аккаунт Оззи Осборна by неизвестен is licensed under public doman Музыкант Оззи Осборн

Иван Охлобыстин попросил у публики прощения за то, что он долго не выходил на связь.

"День рождения и смерть Ози Осборна не оставили мне выбора. Ози тоже был многодетный. Я три дня слушал The Ultimate Sin и пил портвейн", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Звезда сериала "Интерны" напомнил, что знаменитый студийный альбом Осборна вышел в 1986 году. Охлобыстин поведал, что видел, как Оззи "рвал стадион в Москве".

Актёр уверен, что перед известием о кончине Осборна меркнут все остальные новости мирового масштаба.

Ранее певица Вика Цыганова связала запрет сатанизма* в России со смертью Оззи Осборна.

*движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ

Уточнения

О́ззи О́сборн (англ. Ozzy Osbourne; настоящее имя — Джон Майкл О́сборн, англ. John Michael Osbourne; 3 декабря 1948, Марстон-Грин, Уорикшир — 22 июля 2025, Джорданс, Бакингемшир) — британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath.



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