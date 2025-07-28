Он не баран, увести невозможно: Анна Семенович ответила на хейт

Певица Анна Семенович ответила тем, кто критикует её за роман с женатым мужчиной.
Анна Семенович отреагировала на хейт, который на неё посыпался после того, как она опубликовала кадры отдыха с возлюбленным, бизнесменом Денисом Шреером.
Экс-солистка группы "Блестящие" объяснила сетевым моралистам, что мужчина — не баран, поэтому увести её из семьи невозможно.
Она рассказала, что на момент их встречи Денис уже принял решение о расставании с супругой. Певица напомнила, что они с её избранником взрослые люди, за плечами у которых был опыт отношений.
Звезда отметила, что устала слушать от посторонних людей советы о том, с кем ей встречаться, что есть и во что одеваться.
Ранее Анна Семенович поинтересовалась у жениха, куда он дел её деньги.
А́нна Григо́рьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Одна из бывших солисток группы «Блестящие» (2003—2007).
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