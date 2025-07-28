Он не баран, увести невозможно: Анна Семенович ответила на хейт

Анна Семенович заверила, что не уводила возлюбленного у жены

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович ответила тем, кто критикует её за роман с женатым мужчиной.

Фото: ВК-аккаунт Анны Семенович by неизвестен is licensed under public doman Певица Анна Семенович с женихом

Анна Семенович отреагировала на хейт, который на неё посыпался после того, как она опубликовала кадры отдыха с возлюбленным, бизнесменом Денисом Шреером.

Экс-солистка группы "Блестящие" объяснила сетевым моралистам, что мужчина — не баран, поэтому увести её из семьи невозможно.

Она рассказала, что на момент их встречи Денис уже принял решение о расставании с супругой. Певица напомнила, что они с её избранником взрослые люди, за плечами у которых был опыт отношений.

Звезда отметила, что устала слушать от посторонних людей советы о том, с кем ей встречаться, что есть и во что одеваться.

Ранее Анна Семенович поинтересовалась у жениха, куда он дел её деньги.

Уточнения

А́нна Григо́рьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Одна из бывших солисток группы «Блестящие» (2003—2007).



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