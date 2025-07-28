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Прохор Шаляпин подразнил публику фото с женщиной после новостей о своей свадьбе

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с некой Ларисой после новостей о свадьбе
1:10
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин поделился пикантными снимками с пляжа после сообщений о прощании с холостяцким статусом.

Певец Прохор Шаляпин
Фото: Инстаграм Прохора Шаляпина by неизвестен is licensed under public doman
Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин продемонстрировал, как красиво он отдыхает в компании некой женщины. Он снял на видео кадры, на которых некая дама загорает на пляже в купальнике в пикантной позе.

Шоумен представил свою спутницу как Ларису.

Такой контент противоречит новостям о свадьбе Прохора Шаляпина. 41-летний Певец взял в жёны 37-летнюю телеведущую Ольгу Вашурину, однако союз был заключён в рамках телешоу.

Участники проекта оставляют за собой право расстаться, если после недельного отдыха вместе, если они поймут, что не созданы друг для друга.

Поклонники Прохора Шаляпина были озадачены пикантными кадрами. Артист ответил сетевым моралистам.

"Вы что, на пляже не бывает людей в купальных нарядах? И Лариса в хорошей форме, что тут смешного", — отчитал хейтеров Прохор.

Публика пришла к выводу, что Шаляпин не хочет расставаться со статусом холостяка.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с некой Ларисой после новостей о свадьбе
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